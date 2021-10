Gotham Knights: nuovi teaser in vista della presentazione al DC FanDome

Sabato 16 ottobre si tiene il DC FanDome e per l'occasione rivedremo in azione sia Gotham Knights che Suicide Squad Kill The Justice League, i due nuovi videogiochi di WB Games su licenza DC. Nell'attesa ecco una serie di brevi teaser incentrati su La Corte dei Gufi.

I profili social di Gotham Knights sono stati invasi proprio dalla Corte dei Gufi che lancia una serie di messaggi piuttosto minacciosi, riprendendo anche il precedente teaser che annunciava la morte di Bruce Way in Gotham Knights!

Inizialmente atteso per quest'anno, Gotham Knights è stato rinviato al 2022, al momento non c'è ancora una data di uscita precisa per il nuovo gioco di WB Games ma chissà che non venga annunciata proprio durante il DC FanDome questo weekend.

L'evento ospiterà anche Suicide Squad Kill The Justice League, il nuovo gioco di Rocksteady (autori della trilogia di Batman Arkham) in arrivo tra il 2022 e il 2023, secondo alcuni rumor inoltre nel fine settimana verrà annunciato Injustice 3, Ed Boon di NetherRealm (studio autore della serie Mortal Kombat) sarà all'evento per presentare il film di Injustice e sono in molti a credere che ci sia in cantiere anche l'annuncio di un nuovo videogioco. Sabato sera scopriremo tutto, seguiremo il DC FanDome su Twitch e lo commenteremo in diretta.