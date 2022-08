Gotham Knights: il nuovo trailer è dedicato al brutale Cappuccio Rosso

Come ancitipato in una nelle ultime oreserie di voci di corridoio, Gotham Knights è tornato a mostrarsi nel corso di questo pomeriggio con un nuovo filmato incentrato su Cappuccio Rosso, uno dei quattro membri della Bat-Famiglia.

Il breve filmato non solo ci permette di scoprire alcuni dei costumi che potremo far indossare al personaggio durante l'avventura tra le strade di Gotham City, ma mette anche in mostra quelle che sono le letali abilità del personaggio. Come ben saprete, Red Hood è stato riportato in vita dopo la morte e, pertanto, dispone di abilità speciali che vanno ben oltre le semplici doti di combattimento: è per questo che Cappuccio Rosso può effettuare doppi salti e non solo. Per quello che riguarda le sue abilità, l'eroe è armato di una coppia di pistole particolarmente efficace, la quale può essere usata a distanza e in combattimento ravvicinato.

Vi ricordiamo che Gotham Knights arriverà sugli scaffali di tutti i negozi fisici e digitali a partire dal prossimo 25 ottobre 2022 e sarà disponibile solo su console di ultima generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X|S) e PC.

