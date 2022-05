Gotham Knights: un trailer mostra la splendida 233 Kustom Batcycle, gratis con i preorder

A poche ore dalla pubblicazione di un lungo video gameplay di Gotham Knights incentrato sulle spettacolari abilità di Nightwing e Cappuccio Rosso, due dei protagonisti del gioco, Warner Bros ha pubblicato un filmato dedicato ad uno dei principali bonus preorder.

Pare infatti che tutti i giocatori che decideranno di prenotare una copia in formato fisico o digitale potranno scaricare senza costi aggiuntivi il DLC relativo alla 233 Kustom Batcycle, skin che altera l'aspetto della moto altamente tecnologica che i membri della Bat-Famiglia utilizzano per spostarsi rapidamente tra i numerosi quartieri di Gotham City. Nel corso del trailer possiamo apprezzare la 233 Kustom Batcycle in tutto il suo splendoree vederla sfrecciare mentre sulla sella vi sono Cappuccio Rosso o Bat-Girl.

Vi ricordiamo che questo è solo uno dei tanti bonus che i giocatori potranno accaparrarsi, visto che l'edizione Deluxe del titolo includerà anche numerose skin per la personalizzazione dei vari supereroi DC Comics. A tal proposito, vi invitiamo a dare uno sguardo alla notizia contenente tutti i dettagli su Standard, Deluxe e Collector's Edition di Gotham Kinghts, la cui edizione più costosa include anche una splendida statua con tutti e quattro i protagonisti.

Gotham Knights arriverà il prossimo 25 ottobre 2022 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.