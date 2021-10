Gotham Knights: trapela online il filmato del DC FanDome

In rete è trapelato il filmato di Gotham Knights confezionato da WB Games Montreal per l'ultima edizione del DC FanDome. La sequenza proposta dalla software house canadese non propone delle scene di gameplay ma si focalizza sui nemici della Bat-Famiglia che interpreteremo nel corso dell'avventura open world.

Il filmato si riallaccia così al filone narrativo di Batman e la Corte dei Gufi per dare modo agli appassionati della serie di prepararsi alla prossima battaglia che attende Nightwing, Batgirl, Red Hood e Robin.

Il trailer DC FanDome di Gotham Knights trapelato online ricorda inoltre l'uscita nel 2022 del titolo e la sua natura crossgen, con approdo simultaneo su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Quanto al gameplay, dalle informazioni condivise in questi mesi dagli autori nordamericani sappiamo già che proporrà un sistema di combattimento e progressione specifico per ciascuno dei componenti della Bat-Famiglia, dando così modo agli appassionati di sperimentare un'esperienza di gioco sempre fresca anche attraverso la customizzazione dell'aspetto e la scelta delle abilità del proprio alter-ego preferito. Sulle pagine di Everyeye.it trovate lo speciale di Gotham Knights tra RPG e open world.