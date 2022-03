Gotham Knights, Playtest avvistato su Steam: Day One in vista sull'onda di The Batman?

Mentre The Batman trionfa al box office USA e la pellicola di Matt Reeves conquista moltissimi appassionati del Cavaliere Oscuro, potrebbe essere il momento giusto per la diffusione di nuove informazioni su Gotham Knights.

Ad aprire la porta alla speranza è in particolare un interessante avvistamento realizzato dal noto portale SteamDB. Quest'ultimo segnala infatti la comparsa di un aggiornamento dedicato a Gotham Knights all'interno dei server di Steam. In particolare, l'update sarebbe stato pubblicato nel corso della giornata di venerdì 4 marzo 2022, peraltro con una denominazione decisamente promettente. Battezzato "Gotham Knights Playtest", l'intervento lascerebbe supporre l'ingresso dell'avventura Warner Bros in una nuova fase produttiva.



Originariamente atteso nel corso del 2021, Gotham Knights era stato purtroppo interessato da un posticipo: da allora, il team di sviluppo non ha ancora comunicato la data di lancio del titolo dedicato a Robin, Cappuccio Rosso, Batgirl e Nightwing. Che l'avvistamento possa rappresentare un indizio per un debutto imminente del gioco di WB Games Montréal? Di recente, uno store irlandese ha indicato sul proprio store una data di uscita per Gotham Knights, al momento ancora non confermata. Se veritiera, quest'ultima consentirebbe a Warner Bros di sfruttare il successo di The Batman per promuovere l'arrivo di Gotham Knights su PC e console.