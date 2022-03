Gotham Knights: l'uscita è imminente? Molti dubbi sul leak di uno store irlandese

Mentre tutte le attenzioni dei fan del Cavaliere Oscuro sono rivolte all'ultimo kolossal cinematografico (qui trovate la nostra recensione del capolavoro The Batman), i negozianti di uno store irlandese invitano i propri clienti a prepararsi per Gotham Knights e al suo lancio che, a loro dire, avverrà molto presto.

L'utente Twitter che sta facendo rimbalzare in rete questo rumor preferisce non offrire ulteriori chiarimenti sul nome del negozio interessato ma, nel condividere questa anticipazione, pubblica le foto dello scaffale sulle "Nuove Uscite" pieno di custodie promozionali di Gotham Knights.

Su ciascuna delle cover esposte è stato applicato un adesivo che conferma il "coming soon" e, soprattutto, fissa al 24 aprile la data di lancio ipotetica di Gotham Knights nelle versioni PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S. Ma non è tutto.

La medesima 'gola profonda' sostiene che, da qui ai prossimi giorni, assisteremo all'inizio della campagna promozionale di Gotham Knights e all'arrivo di numerosi approfondimenti e anteprime da parte della stampa internazionale.

Purtroppo, non sappiamo se questi rumor siano o meno veritieri e non abbiamo ulteriori elementi per valutare l'effettivo "grado di attendibilità" della fonte, ma di certo sappiamo che un lancio per la data indicata dal leaker è a dir poco improbabile, visto che quest'anno il 24 aprile cade di domenica. L'ipotesi dell'uscita in aprile di Gotham Knights, oltretutto, mal si sposa con le tempistiche di commercializzazione già pianificate da WBIE: il 5 aprile è infatti previsto il lancio di LEGO Star Wars the Skywalker Saga, l'attesa avventura open world che reinscena l'epopea sci-fi di Guerre Stellari e l'odissea vissuta dagli Skywalker.