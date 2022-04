Gotham Knights: versione PS4 e One a rischio? Nessun riferimento nel rating in Taiwan

Sta facendo discutere molto la recente comparsa di Gotham Knights sul portale che si occupa della classificazione dei giochi in arrivo in Taiwan. La pagina relativa al gioco contiene infatti le sole versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

L'assenza delle voci relative all'edizione del gioco per console old-gen, ovvero PlayStation 4 e Xbox One, ha messo in allarme tutti i videogiocatori in attesa di poter mettere le mani sul gioco e che sono sprovvisti di una macchina di ultima generazione. Attualmente non è chiaro quali siano i motivi di tale assenza e non è affatto detto che ciò implichi la cancellazione di Gotham Knights su PS4 e One. C'è chi ritiene che ciò sia dovuto esclusivamente all'arrivo della versione di prova online di Gotham Knights solo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, giustificando in questo modo la mancanza di tutte le restanti piattaforme di destinazione.

Non possiamo nemmeno escludere che la classificazione della versione per console di vecchia generazione avverrà separatamente e che sia solo questione di tempo prima del suo arrivo sul portale. Dopotutto è da segnalare anche la mancanza della versione PC, la quale arriverà sicuramente in concomitanza con tutte le altre il prossimo 25 ottobre 2022.

Fino a prova contraria, il titolo arriverà sulle seguenti piattaforme al day one: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.

