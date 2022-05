Gotham Knights: la versione russa sarebbe stata cancellata dopo l'invasione dell'Ucraina

Stando a quanto si può leggere sulle pagine di happywarrior.com, Warner Bros. Games avrebbe cancellato l'edizione russa di Gotham Knights a seguito dell'invasione dell'Ucraina, che va avanti fin dallo scorso 24 febbraio.

Gli autori dell'articolo, che potete consultare seguendo il link in calce, citano come fonti "alcuni individui vicini a Warner Bros. Montreal". La compagnia di produzione non ha ancora rilasciato un comunicato in merito, tuttavia a sostegno della voce ci sono ben due evidenze: il russo non compare tra le lingue supportate nella pagina Steam di Gotham Knigths e il sito ufficiale localizzato in russo è down. La notizia sarebbe stata confermata anche da alcuni PR di Warner Bros., che tuttavia avrebbero deciso di parlare in via non ufficiale.

Nel caso venisse ufficializzata, la decisione maturata a seguito del complicato scenario geopolitico attuale andrà a danneggiare molti videogiocatori russi che con l'invasione del paese limitrofo non hanno nulla a che fare. Nel web hanno mostrato il loro disappunto anche gli utenti ucraini, dal momento che si affidano da sempre alle localizzazioni in russo in mancanza di adattamenti nella loro lingua, piuttosto rari.

In attesa di un comunicato ufficiale da parte di Warner Bros., vi ricordiamo che Gotham Knights verrà pubblicato su PS5, Xbox Series X|S e PC il 25 ottobre nelle edizioni Standard, Deluxe e Collector's e che le versioni PS4 e Xbox One di Gotham Knights sono state cancellate.