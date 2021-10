Gotham Knights, nuovo video dal DC FanDome: uno sguardo alla tana della Corte dei Gufi

Insieme allo Story Trailer di Gotham Knights dal DC FanDome, gli sviluppatori di WB Games Montreal hanno pubblicato un interessante video Dietro le Quinte che ci conduce nei meandri della tana della Corte dei Gufi insieme alla Bat-Famiglia.

Il nuovo filmato proposto dagli autori canadese ripercorre così le ultime scene ammirate durante il DC FanDome per immergerci nelle atmosfere a tinte oscure di una Gotham City orfana di Batman e incapace di tenere testa ai criminali.

In assenza di tutori della legge come l'irreprensibile Jim Gordon, spetterà alla Bat-Famiglia mettere in riga le forze dell'ordine e incutere il giusto timore nei criminali che imperversano per le strade della metropoli fittizia del Cavaliere Oscuro.

Per riuscire in questa impresa, la squadra formata da Batgirl, Nightwing, Cappuccio Rosso e Robin dovrà risolvere i misteri che collegano i capitoli più oscuri della storia di Gotham e risalire ai loschi figuri che tirano le fila della malvagia organizzazione della Corte dei Gufi. Chi vorrà ristabilire l'ordine dovrà quindi esplorare la mappa open world di Gotham City e pattugliarne i cinque distretti per acquisire le abilità e le competenze necessarie per la sfida finale alla Corte dei Gufi.

L'uscita di Gotham Knigts è prevista nel 2022 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Durante il DC FanDome è stato mostrato anche lo Story Trailer di Suicide Squad Kill the Justice League.