Gotham Knights: il nuovo video è dedicato all'albero delle abilità

Continua la campagna marketing e comunicazione di Gotham Knights, WB Games ha pubblicato (in anteprima esclusiva su IGN USA) un nuovo video del gioco dedicato questa volta all'albero delle abilità.

Il direttore creativo del progetto fa sapere che "i giocatori dovrebbero capire in fretta quale personaggio usar e sviluppare meglio" utilizzando i punti esperienza per potenziarne singoli aspetti e renderli così sempre più forti, donando così al gioco anche una certa componente strategica.

Ci saranno quattro diverse classi ta cui abilità per il corpo a corpo, per i colpi a distanza, per combattimenti più brutali e infine una classe denominata "Knighthood" e che renderà i protagonisti simili all'Uomo Pipistrello nei comportamenti e nella capacità di prendere decisioni.

Gotham Knights è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il gioco è pronto per essere stampato e distribuito ai rivenditori di tutto il mondo in vista del lancio atteso per il 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Inizialmente Gotham Knights era previsto anche per PS4 e Xbox One ma WB Games ha deciso di cancellare le versioni per le console old-gen così da permettere al team di sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme di attuale generazione.