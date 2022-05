Gotham Knights, nuovo video gameplay: Nightwing e Red Hood combattono la Corte dei Gufi

Come preannunciato da WBIE, i ragazzi di WB Games Montreal hanno pubblicato un ricco video gameplay di Gotham Knights con protagonisti Nightwing, Red Hood e gli sgherri al servizio della Corte dei Gufi.

Nei 13 minuti abbondanti di scene ingame offertici dalla sussidiiaria canadese di Warner Bros. Interactive Entertainment possiamo ammirare in azione i due rappresentanti della Bat-Famiglia che, insieme a Batgirl e Robin, raccoglieranno l'eredità di Batman per fronteggiare l'ennesima minaccia alla sicurezza dei cittadini di Gotham.

Il video gameplay, nella fattispecie, mostra il peculiare sistema di combattimento adottato da Nightwing e Red Hood, oltre a dei dialoghi che ci permettono di immergerci ulteriormente nella storia dell'action adventure in arrivo il 25 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, ma non su PS4 e Xbox One, contrariamente a quanto annunciato nei mesi scosi da WBIE e dagli autori di WB Montreal.

Ciascun membro della Bat-Famiglia vanterà diverse abilità speciali e un combat system unico, due aspetti che consentiranno ai fan di sperimentare un gameplay sempre fresco e un approccio personale alle battaglie da compiere esplorando liberamente la dimensione a tinte oscure di Gotham Knights.