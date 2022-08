Gotham Knights: quali sono i villains del gioco di Warner Bros?

Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood saranno i protagonisti di Gotham Knights, ambientato dopo la morte di Batman. A scontrarsi con i quattro eroi sarà un folto gruppo di celebri cattivi dell'universo DC: ecco quelli fino ad ora confermati.

Fin da l'annuncio a rappresentare la grande minaccia per i Cavalieri è stata la Corte dei Gufi, una società segreta di Gotham protagonista di alcune delle storie più apprezzate di Batman. Assieme a queste oscure figure avevano fatto la loro comparsa il Pinguino e Mr.Freeze, due dei cattivi più celebri e riconoscibili dell'uomo pipistrello.

Con l'ultimo trailer di Gotham Knights, però, sono stati svelati altri due malvagi: si tratta di Clayman e Harley Quinn, anche loro eternamente presenti nelle storie ambientate a Gotham. Un gruppo di criminali che sembra destinato ad allargarsi, ma che per ora si ferma a queste inquietanti figure. Non sappiamo quanto e in che modo saranno legate fra di loro, ma possiamo solo presupporre un piano oscuro da svelare direttamente giocando.

Gotham Knights è entrato recentemente in fase gold, concludendo così la fase di sviluppo: un evento che ha anticipato il lancio del gioco, la cui nuova data d'uscita è il 21 ottobre 2022 su PS5, Xbox Series X|S e PC.