Dopo Gotham Knights, Warner Bros. Montreal sarebbe alle prese con un nuovo progetto

Gotham Knights è approdato aa qualche settimana sul mercato videoludico, però si inizia a parlare di un nuovo progetto che vedrebbe direttamente coinvolta Warner Bros. Montreal, la stessa casa di produzione il cui nome è dietro la sopracitata esperienza supereroistica e non solo. Sono emersi nuovi rumor circa il nuovo progetto, ma cos'è successo?

A lanciare tale dichiarazione è la stessa Warner Bros. Discovery, l'azienda ben nota nel panorama dell'intrattenimento digitale che è alla ricerca di una nuova figura professionale per Warner Bros. Games Montreal. Nel dettaglio, ciò che possiamo evincere dalla richiesta di lavoro pubblicata sul sito di Warner Bros. Montreal prevede la ricerca di un Senior Concept Artist, il cui compito sarà quello di dedicarsi alla creazione di una vasta gamma di contenuti digitali. Partendo dai personaggi, proseguendo per la progettazione di armi, potenziamenti dell'equipaggiamento ecc. le mansioni del Senior Concept Artist saranno ampie e variegate, lacorando a stretto contatto con i Character Artist e i Lead Character Artist.

La candidatura di lavoro non si limita alla ricerca di un Senior Concept Artist: infatti, WB è anche alla ricerca di un "job responsibilities", ossia di una figura professionale che sia capace di comprendere la visione creativa del progetto e che, oltre al suo contributo per la creazione artistica in senso lato, aiuti il team con la creazione di concept art ed anche sul fronte comunicativo. Tale candidatura richiede numerosi requisiti di esperienze pregresse, a partire da un'esperienza minima di cinque anni nello sviluppo di almeno un AAA e di una lunga serie di competenze artistiche e non solo. Qui di seguito tutte le conoscenze e competenze richieste da Warner Bros. Montreal per il lavoro in oggetto:

Eccellente senso artistico

Competenza avanzata in Photoshop

Capacità di lavorare con un'ampia varietà di stili e generi.

Forte background nelle competenze artistiche tradizionali

Conoscenza della storia dell'arte e della cultura contemporanea

Una certa familiarità con l'arte 3D e la combinazione di tecniche 2D e 3D (es. zbrush) è un vantaggio.

Consapevolezza della moda, compreso il bilanciamento di proporzioni, forme e materiali.

Un'eccellente conoscenza dell'anatomia umana e delle proporzioni è un plus per il concept artist dell'ambiente.

Forti capacità di comunicazione e collaborazione

Auto-motivazione che vada a favore dell'ambiente lavorativo

La ricerca di queste due figure professionali fa capo alla recente notizia del profilo LinkedIn di un senior artist ove affermava di essere al lavoro su di un progetto non ancora annunciato. Egli, nel suo Curriculum Vitae, asseriva di aver co-designato caratteristiche, nucleo del gameplay ed i suoi pilastri fondamentali, oltre ad aver co-fondato il progetto con il creative director. Dunque, mentre Warner Bros rilascia la patch 1.03 di Gotham Knights, giungono parecchie notizie interessanti dalle retrovie dello sviluppo videoludico.



Al di là del successo della sopracitata produzione a tema supereroistico, di cui abbiamo parlato anche nell'articolo dedicato al perché Batman Arkham sia il miglior videogioco supereroistico, Warner Bros continua a rilasciare e produrre tanti nuovi contenuti e produzioni, come il quasi imminente Hogwarts Legacy sviluppato da Avalanche Software e non solo, senza che manchi lo sviluppo di titoli inediti.