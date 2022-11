Gotham Knights: Warner Bros. rilascia una nuova patch dal peso di 1.3GB

Purtroppo o per fortuna, Batman Arkham è ancora il meglio dei giochi sui supereroi ma, ciò nonostante, il team di Warner Bros Montréal ha rilasciato quella che sulla carta doveva essere una produzione dallo stampo supereroistico innovatrice di un genere ludico stagnante: Gotham Knights.

Gotham Knights è arrivato sul mercato ormai da diverse settimane, ricevendo un'accoglienza alquanto altalenante anche a causa delle lunghe discussioni che, insieme al lancio di A Plague Tale Requiem, hanno segnato un breve "momento di crisi" per quanto riguarda la percezione dell'utenza delle console di ultima generazione - soprattutto per ciò che concerne Xbox Series S -. Il team di sviluppo ha continuato a lavorare nelle retrovie sul miglioramento del loro prodotto, tentando di risollevare un'esperienza videoludica il cui potenziale esistente non ha saputo soddisfare le reali aspettative dell'utenza.

Proprio nel desiderio di migliorare l'avventura messa sul piatto da Gotham Knights, Warner Bros ha da poco rilasciato una nuova patch correttiva per la versione PC del gioco. L'update in questione ha un peso complessivo di ben 1.3GB e l'eccessivo peso dipende dalla lunga serie di correzioni di bug e, più in generale, dal corposo "stability fix" messo a punto dall'intero team. Il peso non indifferente della patch potrebbe portare a pensare che con il nuovo aggiornamento per la versione PC vengano apportate delle migliorie al comparto tecnico della produzione. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento non migliora le performance del gioco.

L'ultimo aggiornamento di Gotham Knights non favorisce delle prestazioni al di sopra dello standard qualitativo imposto sin dal day one per l'intera produzione, nonostante la mole di MB richiesti dalla propria memoria si potessero - in precedenza - ricondurre proprio ad un fix delle performance. Però, come detto sopra, non è così. Tuttavia, le migliorie apportate sono diverse e qui di seguito vi rimandiamo all'elenco della patch note:

Fix per la colorazione "Cosmi" della Batcycle. Dapprima, infatti, non veniva sbloccata in modo corretto dai giocatori

Correzione delle ricompense per gli oggetti Historia Strigidae

Miglioria del sistema di tracciamento del Batarang

Miglioramento alla localizzazione dei messaggi della community

Correzione della funzione di accesso alla partita di un giocatore

Correzione dell'animazione di funzione del modchip, anche quando si passa il mouse sul modchip selezionato

Cambiamento allo scorrimento della tastiera e del mouse nel menu delle impostazioni, a cui segue una correzione al cambio di impostazione dei comandi quando si effettua il passaggio da tastiera e mouse a controller

Modifica dell'interfaccia utente nella voce "menu abilità" delle impostazioni

Correzione dell'FSR 2.0, che non veniva applicato correttamente

Miglioria alla comparsa della dicitura "connessione perduta"

Miglioramenti alla stabilità del gioco

Risoluzione dei crash dell'applicazione

Correzione del flickering del cursore

L'eredità di Batman ha saputo convincerci con riserva, come da noi raccontatovi nel corso della recensione di Gotham Knights.