Gotham Knights: WB Montreal promette un'esperienza unica per ciascun eroe

Nel medesimo approfondimento sull'ecosistema vivo dell'open world di Gotham Knights condiviso dai curatori del PS Blog, i ragazzi di WB Montreal riflettono sull'esperienza di gioco unica che verrà offerta da ciascun singolo eroe del loro nuovo kolossal action adventure.

Ogni appartenente alla Bat-Famiglia di Gotham Knights, orfano della loro guida dopo la morte di Batman, vanterà infatti un proprio stile di combattimento e un sistema di progressione separato da quello degli altri personaggi.

Pur condividendo il peso della missione affidatagli dal Cavaliere Oscuro, ogni eroe di Gotham Knights proteggerà "a modo suo" la città, con tutte le conseguenze in termini di rigiocabilità che possiamo facilmente immaginare.

Stando a quanto specificato dal Creative Director Patrick Redding, gli eredi di Bruce Wayne concorreranno a costruire l'impalcatura ludica del titolo adottando un approccio diverso da quello degli altri personaggi, è questo perchè la storia di Gotham Knights "non si svolgerà in una sola notte, perciò bisognava fornire un sistema che riflettesse la crescita a medio-lungo termine di ogni eroe. Il gioco offre agli appassionato un'enorme quantità di obiettivi e di sistemi per progredire la propria esperienza in una dimensione open world che dovranno proteggere a ogni costo, e nella quale dovranno ritornare più volte".

Sempre a detta di Redding, parallelamente al sistema di potenziamento delle abilità di Gotham Knights assisteremo all'evoluzione del processo di customizzazione dell'aspetto di Nightwing, Red Hood, Batgirl e Robin: "Per noi è molto importante per fornire informazioni ingame. Alcune di queste personalizzazioni, ad esempio, ti diranno che tipo di danno hai equipaggiato con le tue armi. Si tratta di un modo per fornire ai giocatori delle informazioni essenzuali sul tipo di protezione adottata, sulle abilità e su come utilizzeranno i poteri contro i loro nemici, sia in termini di attacchi a distanza che in mischia".