Gotham Knights: WB Montreal promette tante customizzazioni per ogni eroe

Il direttore creativo di WB Games Montreal, Patrick Redding, ha ribadito l'intenzione dei suoi autori di proporre tantissime customizzazioni per gli eroi di Gotham Knights, confermando che tutte queste personalizzazioni saranno disponibili sin dal lancio e senza la necessità di acquistare dei pacchetti aggiuntivi.

Intervenuto sulle pagine di ComicBook, l'esponente della software house canadese esordisce affermando che "so che è strano sentirlo perchè sembra essere diventata una cosa insolita di questi tempi, ma sin dal lancio ci saranno un sacco di contenuti in Gotham Knights. Siamo concentrati sul gioco e lavoriamo per assicurarci che i nostri utenti ricevano una vasta gamma di personalizzazioni, abilità e attività per ciascuno dei personaggi presenti nel titolo. Non lasceremo da parte skin o altre componenti per proporle come DLC".

Già a margine del reveal del nuovo action adventure di Warner Bros. Interactive Entertainment, d'altronde, il produttore di WB Montreal Fleur Marty ci tenne a sottolineare che Gotham Knights non è un Game as a Service (i cosiddetti GaaS o giochi a sviluppo continuo) e che potrà essere giocato offline.

Gotham Knights sarà perciò un gioco completo sin dal suo giorno di lancio, previsto in maniera indicativa nel 2021 su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X e S. Qualora ve lo foste perso, vi riproponiamo il nostro approfondimento su combat system ed elementi RPG di Gotham Knights.