Gotham Knights è su Xbox Game Pass al lancio oppure no?

Ci separano ormai poche ore dal debutto di Gotham Knights, che sarà disponibile su PC e console di ultima generazione Sony e Microsoft a partire dal prossimo 21 ottobre 2022. Ma sarà possibile scaricare il gioco senza costi aggiuntivi grazie all'abbonamento a Xbox Game Pass?

La risposta, purtroppo, è negativa. Gotham Knights non sarà incluso nella libreria di Xbox Game Pass, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate al suo arrivo sugli scaffali dei negozi fisici e digitali. L'unico modo che avrete per giocare l'avventura con protagonisti i membri della Bat-Famiglia (Nightwing, Cappuccio Rosso, Robin e Bat Girl) sarà quello di procedere con l'acquisto del gioco su PlayStation 5, Xbox Series X|S o PC (tramite Steam o Epic Games Store). In ogni caso vi sono ottime probabilità che in futuro il titolo raggiunga i cataloghi dei servizi in abbonamento come quello Microsoft o il PlayStation Plus Extra/Premium, dal momento che tutti i prodotti legati alla serie Batman Arkham hanno fatto parte (o ne fanno parta ancora oggi) delle loro librerie.

In attesa di scoprire quando sarà possibile giocare il titolo grazie ad uno di questi abbonamenti, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i requisiti PC consigliati di Gotham Knights per giocare a 60 fps. A tal proposito, occorre sottolineare che Gotham Knights girerà a 30fps su PS5 e Xbox Series X|S.