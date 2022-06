Gotham Knigths avrà 'la più grande Gotham mai vista in un gioco', assicura WB Games

Si fanno sempre più corposi gli aggiornamenti su Gotham Knights, la nuova avventura firmata WB Games Montreal con protagonisti i supereroi DC Comics ed in arrivo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 25 ottobre 2022.

Dopo aver visto Nightwing di Gotham Knights in azione nel corso del Summer Game Fest, attraverso un'intervista con Game Informer, l'executive producer Fleur Marty dà importanti conferme sulle dimensioni della mappa di gioco, come sempre ambientato nell'iconica Gotham City. Marty conferma che in Gotham Knights vedremo "la più grande versione di Gotham che sia mai stata rappresentata in un videogioco", superiore dunque anche a quanto visto in Batman Arkham Knight nel 2015.

In particolare, aggiunge il producer, il team di sviluppo si è concentrato molto su "densità e verticalità" della nuova versione della celebre metropoli. Ad evidenziare le sue parole riguardo le dimensioni della mappa ci pensa poi il director Geoff Ellenor: "Non ho messo le mappe una sopra l'altra per confrontarle, ma la nostra Gotham sarà davvero un luogo enorme", assicura. A margine, gli sviluppatori confermano che la cooperativa a due giocatori sarà disponibile per l'intera campagna, dall'inizio alla fine, sebbene ci sia ovviamente la possibilità di poter affrontare tutta l'avventura in solitaria.

Ricordiamo infine che Gotham Knights non avrà nulla a che fare con l'omonima serie TV, con i due prodotti che sono narrativamente del tutto slegati tra loro.