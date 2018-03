Gotham, The Flash, Arrow e Black Lightning, ripercorriamo le Top news di ieri in Serie TV

Le notizie emerse in rete durante la giornata di ieri hanno rivelato sconvolgenti dettagli sui serial supereroistici di casa, i cui protagonisti saranno presto chiamati ad affrontare situazioni complicate e drammatiche.

Gotham e l'orda criminale in costante crescita

Mentre i fan di Gotham attendono con impazienza il ritorno dello psicotico Jerome Valeska, che dovrebbe tornare nel serial la prossima settimana, la star Ben McKenzie (interprete di Jim Gordon) ha rivelato ai microfoni di EW che l'assassino, dopo aver già unito le forze con il Pinguino, cercherà di allearsi con lo Spaventapasseri e il Cappellaio Matto: due invididui potenzialmente in grado di mettere in ginocchio la città anche da soli. Infine, Ivy Pepper è tornata in città adulta, spietata e finalmente dotata dei poteri velenosi esibiti in tanti anni di fumetti DC Comics.

The Flash avrà un nuova protagonista provvisoria?

Sebbene manchi ancora qualche settimana alla messa in onda dell'episodio in cui il nuovo metaumano noto come Melting Pot (Leonardo Nam), dotato della capacità di scambiare il DNA di due individui, trasferirà i poteri di Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) a sua moglie Iris West-Allen (Candice Patton), la rete statunitense The CW ha rilasciato in rete una corposa galleria di foto che ci mostrano l'eroina in costume fra le strade di Central City. Si dimostrerà all'altezza del compito?

Arrow è pronto a riaccogliere un fan favorite da tempo assente

L'attesa è quasi terminata: secondo quanto rivelato da The CW, l'episodio di Arrow che verrà trasmesso la prossima settimana riporterà sul piccolo schermo il personaggio di Roy Harper/Arsenal, interpretato nelle prime tre stagione del serial da Colton Heynes. Dopo una lunga assenza, il personaggio tornerà a Star City, ma la sua precaria situazione costringerà la bella ex-fidanzata Thea (Willa Holland) a prendere una decisione molto pericolosa. Nella puntata trasmessa giovedì, intanto, entrambe le fazioni del Team Arrow, seppur per motivi ben diversi, hanno dato la caccia a uno dei personaggi più importanti della stagione in corso: Black Siren.

Legends of Tomorrow ospiterà Constantine anche nel quindicesimo episodio

Come previsto, il noto cacciatore di demoni ed esorcista professionista, John Constantine (Matt Ryan) non ha ancora finito con Legends of Tomorrow. La sinossi ufficiale del quindicesimo episodio della stagione in corso conferma che il pericoloso comportamento di Sara Lance (Caity Lotz) spingerà l'agente Ava Sharpe (la guest star Jes Macallan) a richiedere l'intervento di un maestro dell'occulto.



Black Lightning e Peter Gambi non sono più in sintonia?

È risaputo che i segreti finiscano molto spesso col distruggere i rapporti fra due persone, ma la possibilità che Jefferson Pierce (Cress Williams) e Peter Gambi (James Remar) possano interrompere la loro storica collaborazione ha sconvolto i fan di Black Lightning. Un oscuro segreto del sarto potrebbe realmente porre fine all'amicizia fra i due individui!

Jessica Jones è una donna forte nel nuovo video della seconda stagione

Netflix Italia ha diffuso in rete una nuova featurette sottotitolata in italiano della seconda stagione di Jessica Jones, la quale ci mostra Krysten Ritter tornare a lavorare come investigatrice privata, nonostante l'uccisione di Kilgrave (David Tennant) provocata dalla sua stessa mano continui a tormentarla e le abbia dato una pessima reputazione.