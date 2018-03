Gotham, The X-Files e Supernatural: le Top News di ieri in serie tv

News interessanti, ieri, per quanto riguarda il panorama televisivo e legate a diverse delle serie TV più seguite del momento, partendo dapassando dae fino ad arrivare alla prolificadi casa

Prime immagine del Joker in Gotham

Dopo tanto attendere, i fan potrebbero finalmente ammirare il Joker nella serie tv Gotham, che come ampiamente anticipato dovrebbe essere interpretato da Cameron Monaghan, lo stesso interprete dello psicopatico Jerome Valeska, che a quanto pare diverrà il Clown Criminale nemesi del Cavaliere Oscuro. A rivelarlo sarebbero adesso approdate in rete alcune foto dal set della quarta stagione che mostrerebbero proprio Monaghan in abiti eleganti tinti di viola e verde, con tanto di cerone bianco in volo e labbra rossissime. Non dovrebbero esserci quasi più dubbi: il Joker sta arrivando!



Un twist pazzesco sul finale si stagione di The X-Files 11!

Con più domande che risposte, è da poco finita l'undicesima controversa stagione di The X-Files, l'ultima che vedrà protagonista Gillian Anderson nei panni dell'iconica agente Dana Scully, avendo l'attrice deciso di ritirarsi dal ruolo con un annuncio ufficiale già diramato mesi fa. Eppure, il finale di stagione si è concluso con un plot twist davvero sconvolgente proprio dedicato a Scully, degno dei più insidiosi complotti del mondo di X-Files. Per leggerlo (a vostre spese) cliccate al seguente link.



Il trailer del crossover tra Supernatural e Scooby-Doo

Con il titolo ScoobyNatural, la CW ha ufficialmente diramato il primo trailer ufficiale dell'episodio crossover che vedrà in azione fianco a fianco i fratelli Winchester di Supernatural con la Misteri & Affini di Scooby-Doo, il famoso cartone nato dalla mente di Hanna-Barbera. Il duo di cacciatori del soprannaturale sarà cartoonizzato ed entrerà direttamente nel mondo di Shaggy, Scooby e compagni per risolvere un nuovo e intricato caso. Il mix sembra spassoso e riuscito, ma l'appuntamento è al prossimo 29 marzo per ammirare l'intero episodio sulle reti statunitensi.



Lo script eliminato di Christopher Eccleston nel 50th Special di Doctor Who

Dopo anni dalla sua messa in onda, Steven Moffat ha condiviso in queste ultime ore via social una parte della bozza originale di Docotr Who 50th Anniversary Special in cui compariva il Nono Dottore interpretato da Christopher Eccleston e non il War Doctor del compianto John Hurt. Le divergenza tra Eccleston e la produzione non sono riuscite ad appianarsi per vedere il suo ritorno nei panni del 9°, così Moffat decise di cambiare l'intero script per adattarlo al personaggio del War Doctor. Peccato, davvero, anche se l'interpretazione di Hurt nello speciale resterà per sempre nel cuore di tutti gli appassionati.