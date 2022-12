Gothic 1 Remake fa un regalo di Natale: un nuovo screenshot e un assaggio delle musiche

I ragazzi di Alkimia Interactive, impegnati per conto di THQ Nordic nello sviluppo di Gothic 1 Remake, si sono presi una pausa dal loro lavoro per offrire a tutti i giocatori in trepidante attesa un graditissimo regalo di Natale.

Il nuovo video caricato sul canale ufficiale della compagnia non si limita ad augurare Buon Natale, ma offre anche in dono uno screenshot del Campo Vecchio e un estratto della colonna sonora che sarà possibile ascoltare muovendosi tra le sue mura. Nel mondo di Gothic 1, l'Old Camp è il campo più antico, vasto e ricco della Valle delle Miniere. Costruito attorno ad un vecchio castello, è anche l'unico ad aver stabilito degli accordi commerciali con il mondo esterno e le forze del Re. La sua principale fonte di sostentamento è rappresentata dalle ricchezze provenienti dalla vecchia miniera.

In attesa di poter passeggiare nel Campo Vecchio ancora una volta, godetevi il regalo di Natale guardando l'immagine e il video allegati a questa notizia. Gothic 1 Remake, ricordiamo, è in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ma la data d'uscita è ancora del tutto ignota. Il rifacimento del classico datato 2001 vi accompagnerà in un regno di Myrtana completamente aggiornato per mettervi nei panni di un eroe senza nome, il cui fato sarà completamente nelle vostre mani. Aspettatevi anche un sistema di combattimento totalmente rinnovato per adeguarsi ai canoni e alle dinamiche moderne. Se non l'avete ancora fatto, leggete la nostra anteprima di Gothic 1 Remake.