Gothic 1 Remake, quali sono i requisiti di sistema su PC? Primi dettagli da Steam

Era solo questione di tempo prima che THQ Nordic facesse tornare la saga di Gothic sotto la luce dei rilettori: il palco del THQ Nordic Showcase 2023 è stato tutto per Gothic 1 Remake, l'attesissimo progetto di rifacimento del capitolo che ha dato i natali ad un brand famosissimo tra gli amanti dei GDR Action dalle tinte adventure.

Ormai l'attesa del Remake è alle stelle e, per attenuare un minimo il desiderio di mettere le mani su questo titolo, è stata annunciata ufficialmente la versione Nintendo Switch di Gothic Classic. Si desidera quindi conoscere maggiori informazioni sul gioco previsto per PC, PS5 e Xbox Series X/S, tra cui una data d'uscita. Eppure, nel corso della giornata di oggi, la pagina Steam del prodotto ha iniziato ad aggiornare i requisiti di sistema della versione PC di Gothic 1 Remake.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 10 64 bit;

Processore: da definire;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: da definire;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 30 GB di spazio disponibile.

Purtroppo, almeno per adesso, le informazioni a disposizione sono davvero poche, soprattutto a causa dell'assenza di dettagli per quel che concerne i requisiti consigliati di sistema, il che apre alcuni dubbi e perplessità circa l'esatto stato di avanzamento dello sviluppo di Gothic 1 Remake. Che esso possa richiedere ancora un po' più di tempo necessario? Non ci resta quindi che aspettare informazioni ufficiali da THQ Nordic e Alkimia Interactive.