Gothic Remake e Assassin's Creed Black Flag in 4K e Ray Tracing: un assaggio di next-gen

Nel corso degli ultimi mesi, ha trovato rapida diffusione una mod sviluppata da Pascal "Marty McFly" Gilcher, in grado di riprodurre i possibili effetti di un'intrigante tecnologia.

Sfruttando i tool ReShade, infatti, quest'ultima offre un'interessante assaggio degli effetti di illuminazione dinamica caratteristici del Ray Tracing. Le potenzialità dello strumento, dopo essere state ad esempio impiegate per generare una versione next-gen di Batman Arkham Asylum, trovano ora applicazione in due ulteriori produzioni videoludiche.

La prima di queste è il Playable Teaser di Gothic Remake, recentemente reso disponibile da THQ Nordic per l'utenza PC di Steam. Il Canale YouTube Digital Dreams ha infatti applicato la mod ReShade a questo interessante esperimento legato alla nota storica IP di genere action GDR. Tra risoluzione 4K e simulazione degli effetti del Ray Tracing, potete visionare il risultato grazie al video che trovate disponibile direttamente in apertura a questa news: che cosa ve ne pare?



Non paghi, i medesimi autori hanno inoltre applicato il tool ideato da Pascal Gilcher anche ad una seconda produzione videoludica. Stiamo parlando di Assassin's Creed Black Flag, quarto capitolo della serie targata Ubisoft. Ancora una volta, un video ci mostra le potenzialità connesse a 4K e Ray Tracing: il risultato è visionabile in calce a questa news.