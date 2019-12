Gothic Remake Demo Gameplay: due ore di gameplay del Playable Teaser

Negli scorsi giorni abbiamo assistito a un tentativo piuttosto particolare di risollevare Gothic, storica proprietà intellettuale in mano a THQ Nordic. Il publisher ha infatti messo a disposizione una tech demo di un eventuale remake del gioco, per studiare la risposta del pubblico.

Il gioco infatti, ufficialmente non è in sviluppo, ma potrebbe diventarlo in futuro, per cui i fan sono chiamati ad esprimere la loro opinione su tale eventualità. Così, il playable teaser di Gothic è stato reso disponibile per il download gratuito su Steam, e vedremo poi l'evolversi della situazione in futuro.

Del resto lo stesso Gothic è stato un po' un pioniere del nuovo corso degli RPG, con la loro routine giorno/notte, gli NPC studiati bene e non più semplici pedine ferme in un posto, e tanti altri elementi che hanno contribuito a formare i giochi di ruolo come li intendiamo oggi. Non stupisce dunque che stia cercando un modo innovativo di "farsi pubblicità".

Noi la demo l'abbiamo provata, e ve la mostriamo nella sua interezza in questo video, in cui appunto potete vedere il lavoro svolto da THQ Nordic e fare un tuffo nel passato, in attesa magari di esprimere la vostra opinione. Cosa suggerireste di fare al publisher? Vi farebbe piacere un ritorno di Gothic o l'esperimento non vi è piaciuto?

Trovate il video in cima alla news, ma potete leggere il nostro articolo anche in versione "da lettura" sul nostro sito, nella nostra anteprima di Gothic Remake.