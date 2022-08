Gothic Remake: il GDR culto si fa nextgen su PC, PS5 e Xbox Series X/S, ecco il video

Nella cornice mediatica del THQ Nordic Showcase, il team di Alkimia Interactive ha pizzicato le corde della nostalgia degli appassionati di giochi di ruolo pubblicando un nuovo, suggestivo video in-engine di Gothic Remake.

Il nuovo filmato confezionato dalla sussidiaria spagnola dei THQ Nordic ci immerge nelle profondità di una miniera brulicante di ragni giganti per offrirci un assaggio dell'esperienza ruolistica che ci attende una volta varcata la soglia di questa dimensione fantasy.



La versione attualizzata dell'indimenticabile GDR di Piranha Bytes vanterà una componente grafica completamente riscritta e sarà contraddistinta da una pletora di innovazioni nel gameplay e nel sistema di combattimento, come pure nelle attività da svolgere nella campagna principale e nella progressione dei compiti "secondari" legati all'esplorazione della mappa e all'interazione con i PNG.



Il trailer del THQ Nordic Showcase dedicato al Remake di Gothic non fornisce ulteriori dettagli sulla finestra di commercializzazione indicativa ma conferma che il titolo vedrà la luce esclusivamente su piattaforme di ultima generazione, e quindi solo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Cosa ne pensate di questo video? Fatecelo sapere con un commento.