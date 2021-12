Gothic Remake: i goblin si travestono da Babbo Natale nel video di auguri di THQ Nordic

A diversi mesi di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo artwork di Gothic Remake per celebrare il ventesimo anniversario del GDR culto, i vertici di THQ Nordic e gli sviluppatori di Alkimia Interactive augurano buone feste a tutti gli appassionati pubblicando un simpatico video natalizio pieno di goblin.

A giudicare da quanto mostrato, il trailer dovrebbe essere in-engine e, quindi, rappresentativo della grafica dell'attesissima riedizione attualizzata di Gothic, un progetto ad alto budget che sta coinvolgendo gli ex studi THQ Nordic Barcellona e tanti altri talenti assunti dalla neonata software house spagnola di Alkimia.

Nei mesi scorsi, l'editore austriaco precisò che lo sviluppo di Gothic Remake prosegue spedito e che il team di Alkimia Interactive, grazie anche al coinvolgimento di un numero sempre più elevato di designer, guarda con estrema fiducia al futuro.

Oltre alla completa riformulazione della componente grafica, il Remake di Gothic sarà contraddistinto da diverse innovazioni nel gameplay e nel sistema di combattimento, come pure nella progressione delle attività da svolgere per portare a compimento la campagna principale. La finestra di lancio del GDR non è stata ancora annunciata, ma sappiamo che il titolo approderà solo su piattaforme nextgen, ovvero su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: come specificato da THQ Nordic, gli autori storici di Piranha Bytes non sono coinvolti nello sviluppo di Gothic Remake.