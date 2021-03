Gothic Remake: un nuovo artwork per il ventesimo anniversario

Gothic festeggia in queste ore il suo ventesimo compleanno e per l'occasione lo studio Alkimia Interactive ha pubblicato un nuovo artwork e inaugurato la pagina Steam del remake prodotto da THQ Nordic.

Il regno di Myrtana è stato invaso da un'implacabile orda di orchi. Per procurarsi la grande quantità di minerale magico necessario a forgiare potenti armi, re Rhobar II mette al lavoro tutti i prigionieri disponibili nelle miniere di Khorinis. Per impedirgli di fuggire, il sovrano chiede ai suoi maghi migliori di creare una barriera magica, ma qualcosa va per il verso sbagliato. La magia sfugge al controllo e una rivolta trasforma le miniere in una zona senza regole controllata dai prigionieri più violenti.

Oltre alla nuova immagine che trovate qui sotto sono stati condivisi anche alcuni screenshot concept delle ambientazioni, materiale work in progress non definitivo. Alla fine del 2019 THQ Nordic ha pubblicato una tech demo di Gothic per sondare il livello di interesse del pubblico verso il franchise, dopo l'ottimo successo riscosso il publisher ha ufficializzato Gothic Remake per PS5, Xbox Series X/S e PC.

Il progetto verrà portato avanti da Alkimia Interactive, studio fondato appositamente per lavorare sul gioco, mentre Piranha Bytes non è coinvolto nello sviluppo di Gothic.