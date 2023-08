Gothic Remake: il palco del THQ Nordic Showcase è tutto per lui!

Era nell'aria ormai da diverso tempo: solo poche settimane fa abbiamo avuto modo di rivedere Gothic Remake grazie ai nuovi dettagli e all'immagine sugli scheletri stregoni, con i ragazzi di Alkimia Interactive che hanno fatto leva sulle aspettative dei fan. Il ritorno al regno di Myrtana era atteso, ed ora è tempo di un nuovo trailer.

Nella serata di oggi, infatti, THQ Nordic ha mostrato un nuovo trailer nel corso dello Showcase: "Benvenuti al Vecchio Campo nella Valle delle Miniere", ne recita la descrizione. "Passeggiate per l'accampamento, incontrate la gente del posto o visitate la città. Si dice che l'Arena sia particolarmente bella in questo periodo del campo". Il sogno dei fan si fa sempre più concreto e Gothic Remake uscirà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

I ragazzi di Alkimia Interactive e THQ Nordic abbracciano solo e soltanto la current-gen, con un prodotto che visivamente e tecnicamente promette di fare faville. Sarà davvero così? Al momento è difficile dirlo, soprattutto perché non si conosce l'esatta data d'uscita di Gothic Remake. Ciò nonostante, l'attesa rimane alle stelle anche a fronte del recente annuncio del porting di Gothic Classic su Nintendo Switch in attesa del Remake. In attesa di ricevere ulteriori notizie dalla stessa THQ Nordic, vi invitiamo a recuperare il trailer mostrato durante lo Showcase, allegato alla notizia.