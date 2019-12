Gothic Remake: THQ Nordic pubblica una tech demo su PC per sondare l'interesse dei fan

I vertici di THQ Nordic scelgono un modo davvero insolito per rilanciare la storica proprietà intellettuale di Gothic: il publisher europeo ci chiede infatti di scaricare la tech demo di un ipotetico Remake di Gothic per sondare l'interesse degli appassionati verso questo progetto.

L'annuncio del Playable Teaser di Gothic è accompagnato infatti da un messaggio piuttosto eloquente in cui le alte sfere di THQ Nordic chiedono a tutti i fan di Gothic di offrire il proprio parere sull'eventuale ritorno della saga.

Il prototipo di Gothic Remake è stato sviluppato dalla sussidiaria di THQ Nordic Barcellona e può essere scaricato gratuitamente da tutti coloro che posseggono un videogioco della serie ruolistica di Piranha Bytes nella propria libreria di Steam: starà perciò ai cultori di questa storica saga action GDR esprimersi a tal riguardo, offrendo così al publisher dei dati statistici estremamente rappresentativi della volontà dei fan.

Il titolo, quindi, non sarebbe attualmente in fase di sviluppo ma potrebbe esserlo a breve se l'iniziativa lanciata da THQ Nordic dovesse riscuotere il successo sperato dai promotori di questa tech demo dedicata a Gothic. Per l'occasione, sono stati pubblicati dei video esplicativi e delle immagini che mostrano una delle ambientazioni del primo Gothic ricreate con un moderno motore grafico.