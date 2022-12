GOTY 2022, ecco la classifica di EDGE: God of War Ragnarok fuori dalla Top 10

Rimasto fuori dal podio della Top 20 del 2022 redatta dal The Guardian, God of War: Ragnarok risulta escluso anche dalla Top 10 del 2022 firmata dalla redazione di EDGE.

La nota testata specializzata ha da poco pubblicato la propria classifica relativa ai dieci videogiochi più significativi esorditi nel corso degli ultimi 12 mesi. Per l'occasione, il team di EDGE non è però riuscito a designare un unico vincitore ed ha dunque optato per un ex aequo! Sulla vetta del podio, trovano spazio congiuntamente l'imponente Elden Ring di FromSoftware e il sorprendente Immortality di Sam Barlow. Saltando l'assegnazione della medaglia d'argento, EDGE attribuisce il bronzo all'immaginario di Pentiment (trovate su Everyeye la nostra recensione di Pentiment).



Di seguito, trovate l'intera Top 10 proposta da EDGE:

Elden Ring / Immortality; - Pentiment; Neon White; Roadwarden; Hardspace: Shipbreaker; Poinpy; Gran Turismo 7; Windjammers 2; Bayonetta 3;

Publisher dell'anno : Nintendo;

: Nintendo; Miglior Visual Design : Elden Ring;

: Elden Ring; Miglior Audio : Tunic;

: Tunic; Miglior interprete : Charlotta Mohlin (Immortality);

: Charlotta Mohlin (Immortality); Miglior Hardware : Steam Deck;

: Steam Deck; Miglior Colonna Sonora : We Are OFK;

: We Are OFK; Software house dell'anno: FromSoftware;

Nessuno spazio nemmeno per Stray, grande protagonista invece ai The Game Awards 2022. In aggiunta alla Top 10, EDGE ha inoltre assegnato alcuni premi speciali:Riconoscimento ulteriore dunque per Immortality, nel qualeoffre un'interpretazione straordinaria nei panni di un personaggio chiave, e per l'immaginario di Elden Ring. Spazio in questa sede anche per l'ottimoe il peculiare