Quali sono i migliori giochi del 2023? La classifica di metà anno

Da Starfield a Marvel's Spider-Man 2 e Baldur's Gate 3, i grandi videogiochi in arrivo nella seconda metà del 2023 sono tantissimi, ma già da ora la concorrenza per il GOTY è agguerritissima!

A confermarlo è la Top 20 pubblicata da Metacritic e dedicata ai titoli usciti nei primi sei mesi del 2023. Giunti alla metà dell'anno, è tempo di volgersi indietro per scoprire quali sono state le produzioni che più hanno entusiasmato la critica videoludica. Di seguito, potete trovare i dati raccolti dal portale di aggrezione.

Migliori giochi 2023 secondo Metacritic

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo Switch) - 96/100 Metroid Prime Remastered (Nintendo Switch) - 94/100 Resident Evil 4 Remake (PS5) - 93/100 Street Figher 6 (PS5) - 92/100 Dead Space (PS5) - 89/100 Final Fantasy XVI (PS5) - 88/100 Thearhythm Final Bar Line (Nintendo Switch) - 87/100 Hi-Fi Rush (Xbox Series X) - 87/100 Diablo IV (PC) - 87/100 Star Wars Jedi: Survivor (PS5) - 85/100 Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo (Nintendo Switch) - 85/100 Humanity (PS5) - 85/100 A Space for the Unbound (Nintendo Switch) - 85/100 Octopath Traveler II (Nintendo Switch) - 84/100 The Murder of Sonic the Hedgehog (PC) - 84/100 Hogwarts Legacy (PS5) - 84/100 Cassette Beasts (PC) - 84/100 Labyrinth of Galleria: The Moon Society (Nintendo Switch) - 83/100 Age of Wonders 4 (PC) - 83/100 Doomblade (PC) - 83/100

Sul podio, troviamo saldo in testa il mondo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom , seguito al secondo posto da un'altra esclusiva Nintendo:. Medaglia di bronzo per, che supera anche produzioni del calibro di Final Fantasy XVI e Hogwarts Legacy. Quali di questi titoli avete provato con mano? E quali sono i vostri videogiochi preferiti di questa prima metà del 2023?