GOTY Awards 2023: al via le votazioni per i migliori giochi PS4 e PS5 su PlayStation Blog

Sullo sfondo dei trionfo di God of War Ragnarok ai GOTY Awards 2022 del PS Blog, i curatori del 'blog istituzionale' del team PlayStation si rivolgono nuovamente alla community aprendo ufficialmente le votazioni per il Gioco dell'Anno 2023, la cerimonia che premia i migliori videogiochi del 2023 su PS4 e PlayStation 5.

A partire da oggi, mercoledì 13 dicembre, è possibile partecipare al processo di votazioni che decreterà i vincitori delle 18 categorie in nominationi ai GOTY Awards 2023 del PlayStation Blog. Come accaduto negli scorsi anni, anche stavolta all'elenco con i giochi in nomination s'accompagna un campo di scrittura libera da utilizzare per segnalare un titolo che si ritiene debba essere preso in considerazione per la conquista del premio nella rispettiva categoria.

Al processo di votazioni, sottolineano i curatori del PS Blog, non parteciperanno i videogiochi che hanno già vinto il premio di Platino in una categoria dei GOTY Awards dello scorso anno. Eccovi allora il doppio elenco con i videogiochi candidati alla conquista del Game of the Year 2023 del PS Blog su PS4 e PlayStation 5.

Gioco PS4 dell'anno 2023 di PlayStation Blog

Armored Core VI Fires of Rubicon

Call of Duty: Modern Warfare III

Chants of Sennaar

Diablo IV

Dredge

EA Sports FC 24

Hogwarts Legacy

Humanity

Lies of P

Marvel's Midnight Suns

NBA 2K24

Octopath Traveler II

Persona 5 Tactica

Resident Evil 4

Sea of Stars

Star Ocean: The Second Story R

Street Fighter 6

Gioco PS5 dell'anno 2023 di PlayStation Blog

Alan Wake 2

Armored Core VI Fires of Rubicon

Baldur's Gate 3

Call of Duty: Modern Warfare III

Cocoon

Dead Space

Diablo IV

Dredge

EA FC24

Final Fantasy XVI

Hogwarts Legacy

Honkai: Star Rail

Marvel's Midnight Suns

Marvel's Spider-Man 2

Mortal Kombat I

NBA 2K24

Octopath Traveler II

Persona 5 Tactica

Resident Evil 4

Sea of Stars

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Il processo di votazioni è attivo da oggi, 13 dicembre, e si chiuderà alle ore 08:59 italiane di lunedì 18 dicembre. L'annuncio dei videogiochi vincitori dei GOTY Awards 2023 del PlayStation Blog è previsto entro la fine del mese. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Sony ha aperto la pagina dedicata alle Statistiche PlayStation con i titoli PS4 e PS5 più giocati nel 2023.