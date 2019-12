Niente GOTY a Death Stranding? Kojima si 'consola' pubblicando la patch di metà dicembre

Di ritorno dalla cerimonia dei Game Awards 2019 senza l'ambita statuetta per il GOTY vinta da Sekiro, Hideo Kojima e i suoi Kojima Productions si "consolano" pubblicando l'attesa patch 1.07 di Death Stranding che introduce delle importanti migliorie di gameplay e delle ottimizzazioni chieste a gran voce dai fan.

Come illustrato nei giorni scorsi dallo stesso Kojima attraverso i suoi canali Twitter ufficiali, l'aggiornamento di metà dicembre di Death Stranding scaricabile gratuitamente su PlayStation 4 e PS4 PRO a partire da oggi, 13 dicembre, mira a smussare gli angoli vivi dell'esperienza sandbox dell'avventura fantascientifica vissuta dagli emuli di Sam Bridges.

Una volta installato l'update che porta Death Stranding alla versione 1.07, gli appassionati del kolossal post-apocalittico di Hideo Kojima possono smantellare i veicoli che intralciano il cammino del proprio alter-ego (tranne i mezzi MULE) e hanno finalmente l'opportunità di incrementare la dimensione dei testi servendosi di un apposita voce integrata nei menù di pausa.

Tra gli altri interventi compiuti dagli autori giapponesi per migliorare la "qualità della vita" di Sam c'è poi l'aggiunta di una funzione che rende momentaneamente trasparente il carico del corriere per rendere più agevole la fruizione del sensore Odradek, specie nelle fasi più concitate dell'avventura o nei frangenti in cui le dimensioni del carico trasportato da Sam Bridges rischia di ostacolare la visuale dell'utente.