Quanti GOTY ha vinto Baldur's Gate 3? Il conteggio dei premi aggiornato a febbraio 2024

L'impegno profuso dagli studi Larian nell'aggiornare costantemente Baldur's Gate 3 con update 'al bacio' non è che il riflesso del suo incredibile successo. Il capolavoro ruolistico, d'altronde, è stato l'indiscusso protagonista dell'anno videoludico appena conclusosi, basta guardare al numero di GOTY vinti.

Dal raggiungimento dell'agognata 'versione 1.0' ad oggi, l'avventura fantasy vissuta dagli esploratori dei Reami Dimenticati ha saputo conquistare il pubblico e la critica, prova ne sia, appunto, l'eccezionale numero di premi Game of the Year conquistati.

Il prestigioso GOTY di Baldur's Gate 3 ai New York Game Awards è solo l'ultimo dei riconoscimenti ottenuti dal team Larian per il lavoro svolto con il kolossal GDR ambientato nell'universo di Dungeons & Dragons, un successo che è ben rappresentato dalla sfavillante armatura medievale indossata dal CEO dei Larian Studios, Sven Vincke, una volta salito sul palco dei TGA 2023 per ricevere il Game of the Year nella cerimonia organizzata da Geoff Keighley.

Nella speciale classifica stilata lo scorso anno, Baldur's Gate 3 è risultato essere il gioco più premiato del 2023; la community di ResetEra ha però provato ad aggiornare il conteggio per aggiungere tutti i riconoscimenti della stampa di settore e i 'premi del pubblico' conquistati dal GDR fantasy di Larian fino ad oggi (19 febbraio 2024). Eccovi perciò la classifica aggiornata dei videogiochi lanciati nel 2023 che hanno ottenuto il maggior numero di premi Game of the Year:

Baldur's Gate 3 - 276 The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 112 Alan Wake 2 - 62 Resident Evil 4 Remake - 16 Marvel's Spider-Man 2 - 13 Super Mario Bros. Wonder - 7 Armored Core Fires of Rubicon - 6 Hogwarts Legacy - 5 Sea of Stars - 3 Final Fantasy 16 - 3 A Space for the Unbounds - 2 Lies of P - 2 Starfield - 2 Octopath Traveler 2 - 2

Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale sugli Everyeye Awards 2023, i nostri premi per i migliori videogiochi dell'anno che hanno visto trionfare Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 rispettivamente con il GOTY della community e il Game of the Year della redazione.