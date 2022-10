GoW Ragnarok: day one rotto. Circolano le foto delle prime copie fisiche

Come sappiamo da diverso tempo a questa parte, il mitico God of War Ragnarok è in procinto di arrivare sul mercato e amplierà la line-up di titoli esclusivi per l'ecosistema PlayStation. D'altronde, parliamo di una delle produzioni più importante del brand di Sony, seppure sia stato oggetto di un evento potenzialmente spiacevole per gli utenti.

Da un paio d'ore (almeno stando alle informazioni osservabili direttamente dalla fonte dell'informazione), è stato rotto il day one di God of War Ragnarok. Seppure il 9 novembre sia ormai alle porte, a ben dodici giorni di distanza rispetto quel fatidico momento per i fan della prima ora delle avventure di Kratos sono trapelate le prime immagini di alcuni giocatori in possesso della propria copia fisica del gioco.

A riportare la notizia è lo stesso utente richawesomness su Reddit, il quale ha mostrato alcune immagini della sua copia fisica incellofanata della Launch Edition di God of War Ragnarok. Pur non essendovi alcuno spoiler di sorta sul gioco, dalla qualità delle immagini possiamo dedurre che non si tratti di fotografie falsificate dall'utente, il che potrebbe far pensare che diversi videogiocatori in tutto il mondo siano già in possesso della propria copia fisica del gioco.

All'interno del post su Reddit abbiamo avuto modo di osservare, tra le tante informazioni presenti nella confezione del prodotto, il peso ufficiale riportato dagli sviluppatori e dal publisher: 91 GB. L'informazione è in linea con quanto annunciato negli scorsi giorni, in seguito al rilascio della seconda patch per God of War Ragnarok che ha portato ad un peso di oltre 83 e 106GB di gioco per le versioni PlayStation 5 e Playstation 4. "Cavolo, è veramente presto. Facci sapere cosa succede quando inizi a giocarlo", "Probabilmente farò un canale Discord per gli spoiler, conosco alcune persone a cui piacerebbe sapere cosa succede"; è questo il botta e risposta tra l'autore del post ed un altro utente di Reddit.

Seppure manchino solamente dodici giorni al rilascio di God of War Ragnarok su PlayStation, vi consigliamo di fare molta attenzione ai possibili spoiler che arriveranno nei giorni a seguire. Dopo il trailer di lancio del kolossal per PS4 e PS5, speriamo che questa rottura del day one del gioco non comporti dei danni all'esperienza degli utenti online, i quali sicuramente non vorranno rovinata l'ormai imminente avventure di Kratos e Atreus.