GPU 3060, 3090 e tante altre in vendita da Gaming Art, disponibilità limitata

Non solo computer assemblati per gamer, streamer e creator, da Gaming Art è possibile trovare anche una vasta selezione di schede video NVIDIA e AMD, vari modelli disponibili per l'acquisto in quantità limitatissime, in vendita fino ad esaurimento scorte.

La selezione di GPU in vendita da Gaming Art include ad esempio la MSI Radeon RX 6600 XT MECH 2X 8G OC a €549,00, ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 V2 12GB GDDR6 a €579,00 e la SAPPHIRE VGA PULSE AMD RADEON RX 6500 XT GAMING OC 4GB GDDR6 a €279,00 invece di €369,00 con uno sconto del 24% sul normale prezzo di listino.

Ma non solo perché in catalogo troviamo anche ASUS ROG STRIX RX6600XT a €599,00, ASUS DUAL GeForce RTX 3060 Ti MINI OC Edition 8GB GDDR6a €699,00 e ASUS Dual 1650 4G a €259,00 e ancora Asus TUF GeForce RTX 3090 OC Gaming 24GB GDDR6X a €2.499,00, MSI GeForce RTX 3050 GAMING X 8G a €499,00 e ASUS TUF Gaming AMD Radeon RX 6700 XT OC Edition a €999.00 invece di €1.099,00, prezzo scontato del -9% sul listino. In chiusura vi segnaliamo la GPU ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Ti EVO OC Edition 6GB GDDR6 a €459,00.

La disponibilità è limitata, se siete interessati vi consigliamo di visitare il sito di Gaming Art, con Klarna potete anche effettuare il pagamento in tre rate senza interessi su alcuni dei prodotti in vendita.