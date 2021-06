GPU introvabili: negozio USA preso d'assalto per un restock di NVIDIA RTX 3080 Ti

All'annuncio dell'arrivo di un nuovo, rarissimo rifornimento di NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti da parte di un negozio di Dallas, all'ingresso si è creata una vera e propria folla che ha preso letteralmente d'assalto l'attività.

Il creatore di contenuti conosciuto su Twitch come PrestonALewis ha ripreso e condiviso in streaming l'intera scena per testimoniare l'esasperazione di chi, accampandosi fuori dal negozio in previsione della lunga coda che si sarebbe formata in orario di apertura, sperava di acquistare l'ultima arrivata della famiglia di schede video NVIDIA.

Ebbene, stando alle scene immortalate da PrestonALewis nel suo ultimo livestream, alla calma apparente delle tante persone in attesa per l'apertura del negozio ha fatto immediatamente seguito il caos scatenato da chi ha provato a saltare la fila. Il responsabile del Microstore di Dallas e gli addetti alle vendite hanno così provato a fare ordine riferendo alla folla che avrebbero venduto solo una GPU per cliente e, soprattutto, che il mancato rispetto della coda avrebbe comportato l'immediata perdita del proprio posto in fila.

Il restock di schede video NVIDIA avvenuto nel negozio statunitense, per inciso, ha riguardato solo 65 GPU RTX 3080 Ti, e questo rende bene l'idea dell'attuale situazione determinata dalla crisi dei semiconduttori, dalle difficoltà causate dalla pandemia da Coronavirus e dall'inarrestabile richiesta proveniente dai miner di criptovalute, una sorta di "tempesta perfetta" che sta rendendo praticamente introvabili diversi prodotti elettronici come GPU, PS5 e Xbox Series X.