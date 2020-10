La GPU di PS5 è equiparabile ad una NVIDIA RTX 2060 Super? Parla Digital Foundry

Digital Foundry ha analizzato il Ray Tracing in Spider-Man Remastered per PS5 e in questa occasione Alex Battaglia di DF ha paragonato la GPU di PlayStation 5 a una NVIDIA RTX 2060 Super, intervenendo poi su ResetERA per chiarire le sue dichiarazioni.

"Il paragone con la RTX 2060 Super non è casuale, probabilmente è la GPU che più si avvicinerà a quella di PlayStation 5. Abbiamo scelto questa scheda perchè è paragonabile alla GPU di PS5 e non perchè è uguale." Battaglia difende quindi la sua scelta affermando che inizialmente il team di Digital Foundry aveva tenuto in considerazione la RTX 2070 Super come termine di paragone per poi optare per la RTX 2060 Super, ritenuta più adatta al confronto.

Stando alle parole di Battaglia, la redazione di Digital Foundry utilizzerà sempre più spesso la NVIDIA RTX 2060 Super per confrontare i giochi PlayStation 5 e Xbox Series X e arrivare a capire come si comporteranno questi ultimi, anche se al momento non è facile riuscire a dare giudizi precisi in merito. Il cammino verso la next-gen è appena iniziato ed è necessario mettere a punto nuovi strumenti di rilevazione e adottare nuovi metri di giudizio rispetto al passato.