GPU di PS5 e Xbox Series X: ecco cosa ne pensano gli autori di Quantum League

Il capo progettista di Quantum League, Balthazar Auger di Nimble Giant Entertainment, ha discusso dalle pagine di GamingBolt della potenza della GPU delle console nextgen per fornire il suo punto di vista sul dibattito sorto in rete nel confronto tra le specifiche di PS5 e Xbox Series X.

Pur senza entrare nel merito delle funzionalità e delle caratteristiche hardware delle prossime console ammiraglie di Sony e Microsoft, Auger spiega che "la maggiore potenza della GPU di Xbox Series X sarà importante per i videogiochi esclusivi, che potranno essere programmati per spremere fino all'ultima goccia di succo da quella macchina. Potremmo anche assistere a un ciclo di vita più lungo (in funzione delle elevate specifiche di PS5 e XSX, ndr)".

A detta del capo progettista di Quantum League (gioco annunciato nel corso del Nintendo Indie World di marzo), la maggiore potenza del chip grafico di Xbox Series X (12,155 TeraFlops) rispetto a quello di PlayStation 5 (10,28 TeraFlops) non dovrebbe comportare delle differenze sostanziali nella maggioranza dei giochi: "Tutti gli sviluppatori che realizzano titoli multipiattaforma sono necessariamente vincolati dall'hardware di destinazione con le specifiche più basse, quindi l'unica differenza che si può immaginare in questo genere di titoli potrebbe essere un framerate più stabile alle risoluzioni più elevate per i giochi che gireranno su Xbox Series X".