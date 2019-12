GTC 2019: NVIDIA annuncia sei nuovi giochi in Ray Tracing e mostra Minecraft in salsa RTX

In occasione della GPU Technology Conference 2019, i vertici di NVIDIA annunciano sei nuovi videogiochi in Ray Tracing e pubblicano un video di Minecraft realizzato dai creatori di contenuti più ispirati del kolossal sandbox di Mojang e Microsoft servendosi, naturalmente, di una scheda video GeForce della Serie RTX.

In coincidenza del keynote organizzato a Suzhou (Cina), l'amministratore delegato di NVIDIA Jensen Huang ha confermato l'impegno della casa verde verso coloro che intendono sfruttare la tecnologia di illuminazione dinamica in Ray Tracing per rendere ancora più immersivi i propri mondi digitali.

Anche per questo, NVIDIA ha colto al volo l'occasione fornitagli dall'evento per annunciare l'imminente arrivo della funzionalità di Ray Tracing nella versione PC Windows 10 di Minecraft e presentare sei titoli che, in un prossimo futuro, riceveranno un aggiornamento che introdurrà ufficialmente l'illuminazione in DXR: si tratta di Boundary, Convallaria, F.I.S.T., Project X, Ring of Elysium e Xuan-Yuan Sword VII.

La nuova tornata di giochi compatibili con la tecnologia RTX di NVIDIA va ad aggiungersi alla lista di titoli che vanterà il supporto al Ray Tracing su schede grafiche GeForce compatibili, come Bright Memory Infinite, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Minecraft, Justice e JX3 Online, ma anche SYNCED Off Planet, Sword And Fairy 7, Watch Dogs Legion e Vampire The Masquerade - Bloodlines 2.