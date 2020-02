La GPU di Xbox Series X è teoricamente più potente di una NVIDIA GeForce RTX 2080 Super?

Microsoft ha svelato le caratteristiche tecniche di Xbox Series X confermando che la console riuscirà a gestire 12 TeraFLOPS, risultando indicativamente due volte più potente rispetto a Xbox One X. Secondo PCGamer la GPU sarà idealmente in grado di posizionarsi poco sotto la NVIDIA GeForce 2080 Ti.

Dando per scontato (ma non è certo) che i 12 TeraFLOPS annunciati da Microsoft siano intesi per operazioni in FP32 (come solitamente accade in questi casi) e valutando le potenzialità dell'architettura RDNA 2, la GPU AMD di Xbox Series X potrebbe porsi come specifiche al di sopra della NVIDIA GeForce RTX 2080 Super e poco sotto la già citata NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti. PCGamer ha diffuso la lista delle GPU attualmente più potenti sul mercato per chiarire meglio la situazione:

GeForce RTX 2080 Ti (Turing TU102)—13.45 TFLOPs

Radeon RX Vega 64 (Vega 10)—12.66 TFLOPs

Xbox Series X (Navi - RDNA 2)—12 TFLOPs

GeForce RTX 2080 Super (Turing TU104)—11.15 TFLOPs

Radeon RX Vega 56 (Vega 10)—10.54 TFLOPs

GeForce RTX 2080 (Turing TU104)—10.07 TFLOPs

Radeon RX 5700 XT (Navi 10)—9.754 TFLOPs

GeForce RTX 2070 Super (Turing TU104)—9.062 TFLOPs

Radeon RX 5700 (Navi 10 XL)—7.949 TFLOPs

GeForce RTX 2070 (Turing TU106)—7.465 TFLOPs

GeForce RTX 2060 Super (Turing TU106)—7.181 TFLOPs

GeForce RTX 2060 (Turing TU106)—6.451 TFLOPs

Basandosi solo sui TeraFLOPS, Xbox Series X potrebbe presentare performance grafiche superiori del 20% rispetto a quelle ottenibili con una scheda AMD Radeon RX 5700 XT. La nuova console Microsoft come detto sarà basata su architettura RDNA 2 e utilizzerà il Ray Tracing Hardware via DirectX, in ogni caso è ancora presto per sbilanciarsi perchè le prestazioni potrebbero essere limitati dalla volontà di ottimizzare i consumi e ridurre il calore generato. In ogni caso ribadiamo come il tutto sia solo ipotizzato in via teorica e solo con i benchmark alla mano la situazione potrà essere più chiara.