Grafica di Control: nuove immagini comparative con o senza Ray Tracing

Come hanno ribadito più volte gli stessi vertici di Remedy Entertainment, agli acquirenti di Control su PC in possesso di una scheda grafica Nvidia GeForce RTX sarà garantito il supporto pieno e nativo al Ray Tracing. Come cambia l'universo thrilling di Control abilitando l'illuminazione in DXR, allora?

JuxtaposeJS e i colleghi di VG247.com si sono posti la stessa domanda e, con il contributo di Remedy e di una loro demo, hanno provato a darvi risposta confezionando la galleria immagini comparativa che trovate in calce alla notizia.

Scorrendo gli scatti presenti nella galleria possiamo notare le sottili ma importanti differenze rappresentate dal diverso approccio che la tecnologia di Ray Tracing in Control garantisce nella gestione del sistema di illuminazione dinamica, rappresentando a schermo gli effetti di riflesso sugli specchi d'acqua e di rimbalzo causati da ogni singolo fascio di luce sulle superfici di una scena tridimensionale.

La pervasività del Ray Tracing nell'offerta ludica di Control costruita sulle solide (anche se un po' pesanti) fondamenta del Northlight Engine di Remedy, però, avrà un costo piuttosto elevato sulle risorse computazionali richieste dagli autori al seguito di Sam Lake, come ribadito dagli elevati requisiti di sistema necessari per apprezzare al meglio l'avventura metroidvania in salsa paranormale con protagonista Jesse Faden nella sua battaglia contro il Sibilo.

Nel lasciarvi ammirare la galleria immagini a fondo articolo, approfittiamo del momento per ricordarvi che Control uscirà il 27 agosto su PC (in esclusiva su Epic Games Store), PS4 e Xbox One.