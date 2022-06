Grafica e gameplay di The Last of Us Remake Part 1: il leak cita una 'revisione totale'

L'eclatante leak del sito PlayStation su The Last of Us Remake Part 1 fornisce i primi, importanti dettagli sulle novità grafiche, ludiche e prettamente contenutistiche dell'attesissimo rifacimento per PC e PS5 del capolavoro post-apocalittico di Naughty Dog.

Attingendo alle informazioni estrapolabili dalla scheda in fase di allestimento della nuova edizione di TLOU Part 1 ci vengono offerte delle interessanti anticipazioni sui contenuti che andranno a tratteggiare l'esperienza di gioco e squisitamente visiva dell'avventura da rivivere su PS5 e PC insieme ad Joel ed Ellie.

In un particolare passaggio della pagina leak di PlayStation.com, i curatori del sito ufficiale di Sony spiegano che con la nuova versione di The Last of Us Part 1 ci sarà "una revisione totale dell'esperienza originaria, riprodotta fedelmente ma con un gameplay modernizzato, dei controlli migliorati e delle opzioni di accessibilità ampliate".

Non meno importanti sono poi le anticipazioni condivise dalla scheda in allestimento, con la descrizione dei contenuti proposti dal titolo: "Inoltre, vi immergerete in un'esperienza con effetti grafici evoluti, un'esplorazione espansa e combattimenti migliorati".

A giudicare da quanto trapelato dal sito di Sony, il lancio di The Last of Us Part 1 Remake dovrebbe avvenire il 2 settembre su PlayStation 5 e successivamente su PC.