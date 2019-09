Grafica di Gears 5: video confronto tra la demo dell'E3 2018 e la versione finale

Mentre la community si chiede se Gears 5 sia o meno il gioco Xbox One con la grafica migliore, lo youtuber ElAnalistaDeBits ha provato ad arricchire la discussione tra i fan del kolossal sparatutto di The Coalition confrontando in video la versione finale del nuovo Gears of War con la demo dell'E3 2018.

Ciò che si evince in questa interessante comparativa sono le differenze rappresentate dall'utilizzo di una palette cromatica dai toni più caldi e dall'impiego, da parte degli sviluppatori canadesi capitanati da Rod Fergusson, di un sistema di illuminazione ambientale e volumetrica più "immersivo". Sempre in questo video è poi possibile notare delle modifiche al modello poligonale del corpo e, soprattutto, del viso di taluni personaggi.

Dal video di annuncio dell'E3 2018 ad oggi, quindi, la sussidiaria nordamericana degli Xbox Game Studios si è prodigata per far aderire la propria visione della dimensione a mondo aperto di Sera con il titanico progetto di Gears 5, specie per quanto riguarda le diverse ambientazioni che fanno da sfondo alle missioni della Campagna con protagonista Kait.

Cosa ne pensate di questo video confronto? Avreste preferito giocare alla "versione reveal" di Gears 5 o ritenete che le modifiche visive, artistiche e grafiche apportate da The Coalition siano andate nella giusta direzione? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che il nuovo Gears of War è già disponibile su PC e Xbox One per gli acquirenti della Ultimate Edition e gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, mentre per tutti gli altri bisognerà attendere fino a martedì 10 settembre. Qualora ve la foste persa, vi consigliamo infine di leggere la notra recensione della Campagna di Gears 5 giocata su Xbox One X.