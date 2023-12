La grafica di GTA 6 sarà davvero così bella su PS5 e Xbox Series X?

ll trailer di GTA 6 ci ha promesso meraviglie grafiche: ma sarà davvero così il gioco su PS5 e Xbox Series X? Parliamone! Spiagge assolate e piene di vita, NPC incredibilmente dettagliati e dalle movenze realistiche, un’illuminazione da capogiro e tanta follia...

Il primo trailer di GTA 6 ci ha mostrato le ambizioni di Rockstar Games, che con l’avventura criminale di Lucia mira a superarsi per l’ennesima volta. Ma sarà davvero questa la grafica su console del gioco? In molti se lo stanno chiedendo e vogliamo provare a far luce sulla questione partendo dalle dichiarazioni di un ex sviluppatore di Rockstar New England.

Mike York è stato nel team per quasi sei anni e ha lavorato sia a GTA V che a Red Dead Redemption 2. Nella sua reaction al trailer ha spiegato che Rockstar non usa trucchi quando crea trailer: il materiale che mostra è sempre tratto dal gioco reale ed è perfettamente rappresentativo dell’esperienza pad alla mano. Quando giocheremo a GTA 6, secondo lui, la presentazione visiva rispetterà gli alti standard visti nel filmato. Stando così le cose GTA 6 è un titolo che sembra sfruttare davvero l'hardware delle console di attuale generazione.

Ma queste parole sull'onestà nel mostrare i proprio giochi hanno un riscontro nel recente passato di Rockstar, cosa succedeva ad esempio nei trailer GTA V? Ebbene, confrontando i trailer pre-lancio del gioco con la grafica reale, troviamo risultati visivi assolutamente comparabili per modelli, qualità della vegetazione ed elementi dello scenario.

Ci sono scelte registiche differenti nel trailer rispetto al prodotto finito, ma non oscillazioni qualitative in negativo. Facciamo un passo avanti ed analizziamo quanto successo con Red Dead Redemption 2, tra il materiale pre lancio e quello definitivo.

Anche qui, le differenze ci sono, ma sono di ordine prevalentemente artistico. Nella scena in cui Arthur viene buttato fuori dal locale, si rimette in piedi in una strada fangosa e bagnata dalla pioggia. Le immagini appaiono differenti in ambito cromatico, ma le superfici e i dettagli di personaggi e vestiario sono ancora lì. Anzi, nel prodotto finito la pioggia gocciola in modo più realistico dai tetti delle strutture.

Troviamo poi un primo piano di Arthur Morgan e John Marston, i cui volti hanno conosciuto delle modifiche nella versione finale. Anche qui però, ci si riferisce a scelte di natura artistica. Tornando al Trailer di GTA 6 molti esperti di grafica videoludica si sono detti convinti della natura "real time" del trailer, proprio per la presenza di alcuni artefatti tipici del materiale in game o quantomeno in engine.

Certo, Rockstar avrebbe potuto registrare un trailer, catturandolo da un PC in configurazione high end, con risoluzione nativa in 4K e le impostazioni grafiche al massimo: ma non lo ha fatto. La squadra degli esperti del sito Digital Foundry, analizzando con cura il materiale video di GTA 6, ha parlato di un’immagine nativa a 1440p upscalata in 4k con algoritmi di risoluzione dinamica. Per altro, parlando del Ray Tracing, pur lodandone l'implementazione ne ha sottolineato i limiti.

Nello specifico, ha notato l’utilizzo di illuminazione globale e riflessi in Ray Tracing. Nel secondo caso però gli esperti si sono riferiti a una soluzione ibrida e in generale non hanno ravvisato la presenza delle ombre in Ray Tracing, offerte invece da GTA 5 per PS5 e Xbox Series X.

Altri dettagli, come l'eccellente realizzazione dei capelli, mostrano alcuni limiti tipici delle soluzioni in real time. Con un classico trailer pre-renderizzato o in-engine con tutto al massimo, queste spigolature sarebbero state limate o persino sparite, come accade in tanti altri casi.

Quindi, pur dovendo aspettare il prodotto finale per esprimere un giudizio incontrovertibile sulla natura in-game di quanto mostrato fin ora, i segnali sono positivi, ed è lecito sperare che il gioco girerà così, quantomeno su PS5 e Xbox Series X.