Ma che grafica ha Hitori No Shita The Outcast? Alla scoperta dell'action mobile

Non serve scomodare il recente successo di Honkai Star Rail per capire che i sistemi mobile sono ormai in grado di offrire un'esperienza grafica al pari di una console casalinga. La forbice tra i due universi videoludici si assottiglia ulteriormente osservando il reveal trailer di Hitori No Shita The Outcast.

Hitori-no-Shita The Outcast è infatti un action adventure destinato ad approdare solo ed esclusivamente su dispositivi iOS e Android. Il titolo, sviluppato da MoreFun Studios sotto l'egida del colosso cinese Tencent, si basa sull'omonima serie anime e sul webcomic originario per dare modo agli appassionati della saga (ma non solo) di immergersi nelle sue atmosfere e vivere le avventure dei suoi carismatici protagonisti.

Ciò che emerge dal trailer di presentazione di The Outcast è ovviamente il suo comparto grafico, con personaggi, ambientazioni, illuminazione ed effetti particellari incredibilmente dettagliati. Anche il taglio cinematografico delle scene in cinematica e delle sessioni di esplorazione e combattimento contribuisce ad accrescere il tenore grafico e artistico di un'opera che punta a diventare il nuovo fenomeno mobile del prossimo futuro.

Non ci credete? Date un'occhiata al video e alle immagini di Hitori No Shita The Outcast e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.