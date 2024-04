Meglio la grafica pompata al massimo o i 60fps? Diteci la vostra!

Chi ci segue saprà già che il team di Ninja Theory ha confermato che Hellblade 2 girerà a 30fps su Xbox Series X|S, una scelta che il team inglese ha ritenuto più adatta per restituirci a schermo un'esperienza interattiva di stampo cinematografico e un comparto grafico in apparenza senza paragoni.

Specie per le produzioni tripla A basate su motori grafici evoluti come Unreal Engine 5, in ambiente console si nota una crescita nel numero dei team che preferiscono concentrarsi esclusivamente nello sviluppo di un singolo preset grafico. Sono tante le motivazioni addotte da chi decide di sacrificare la scelta dei preset Qualità e Performance: c'è chi si limita a definirla una semplice 'scelta artistica', mentre altri preferiscono chiarire sin dal principio che si tratta di una pura e semplice necessità dettata dall'ottimizzazione e dalle tempistiche stringenti del lancio concordato con i publisher.

Da una parte della community, decisioni come quelle prese da Ninja Theory con Hellblade 2 vengono però viste negativamente proprio in funzione della mancanza di scelta rappresentata, appunto, dalla possibilità di selezionare il preset grafico preferito. È altresì evidente come nel caso specifico di Hellblade 2 la presenza di una modalità Performance non avrebbe portato dei benefici evidenti a un'esperienza di gioco di stampo squisitamente cinematografico.

A prescindere dall'effettiva 'necessità' dei preset grafici, la notizia del mancato supporto ai 60fps di Hellblade 2 su Xbox Series X|S ha contribuito ad alimentare nuovamente il dibattito tra chi ritiene indispensabile questo genere di opzioni e chi, invece, giudica 'caso su caso' l'utilità delle modalità grafiche che prediligono il comparto visivo e la fluidità.

Alla luce dei sempre più evidenti compromessi a cui dovranno sottostare le case di sviluppo più affermate che desiderano portare i loro titoli su console, vi invitiamo a dirci la vostra nei commenti: cosa ne pensate al riguardo? Siete disposti ad accettare compromessi come quello di Hellblade 2 (ma non solo) oppure vorreste produzioni dall'impatto grafico più conservativo ma con maggiori opzioni in termini di risoluzione e performance?

