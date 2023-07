La grafica è il motivo per cui SEGA ha preferito Sonic Supertars a Sonic Mania 2

Nonostante sia stato uno dei capitoli del franchise più apprezzati dai fan del porcospino blu tra quelli usciti nei tempi più recenti, Sonic Mania non ha mai ricevuto un sequel. A spiegarci il motivo di tale scelta è stata direttamente SEGA, che ha parlato dell'argomento nel corso di un'intervista concessa a Game Informer.

Sonic Mania, oltre ad aver ricevuto un'ottima accoglienza da parte della stampa, ha fatto breccia nel cuore degli appassionati storici della serie e si è rivelato un successo da oltre un milione di copie vendute nel suo primo anno di uscita. Dati che avrebbero potuto incentivare lo sviluppo di un sequel che però non è mai arrivato.

Nell'intervista, Takashi Iizuka del Sonic Team ha rivelato che il piano era originariamente quello di realizzare un nuovo capitolo nello stile classico dopo Sonic Mania. Tuttavia, a frenare la realizzazione di un seguito vero e proprio, è stato lo stile grafico ancorato al passato della serie e la volontà di SEGA di accogliere nuovi potenziali fan del porcospino blu.

"C'è stato un periodo dopo lo sviluppo di Sonic Mania in cui abbiamo lavorato con il team per considerare i concept per la prossima generazione di Classic Sonic. È un peccato che non arriverà un gioco finito. Tuttavia, sono contento che la prossima generazione di Classic Sonic di cui abbiamo parlato con loro sia stata raggiunta con Superstars", ha dichiarato Iizuka facendo riferimento a Sonic Superstars che, a differenza di Mania, utilizzerà asset 3D.

Lo stile grafico adottato con Sonic Superstars è stato ritenuto opportuno da SEGA per conferire alla serie un aspetto "moderno" ed attirare un bacino d'utenza che non sia necessariamente legato al passato del franchise. Condividete la scelta operata dalla compagnia?