Grafica di PS5: l'autore di Warriors Orochi 4 illustra i benefici della CPU Zen 2

Discutendo delle potenzialità delle future piattaforme videoludiche, il direttore di Warriors Orochi 4 Ultimate, Tomohiko Sho, si è detto certo del fatto che il processore della console next-gen di Sony apporterà enormi benefici ai giochi che gireranno su PlayStation 5.

Scambiando quattro chiacchiere con GamingBolt, il dirigente giapponese a capo del progetto dell'ultimo strategico su vasta scala di Koei Temco è tornato ad affrontare l'argomento PS5 per dirsi entusiasta della CPU della nuova piattaforma casalinga di Sony.

A detta di Tomohiko Sho, infatti, la CPU Zen 2 equipaggiata da PlayStation 5 "migliorerà drasticamente la velocità di elaborazione e la quantità di dati che potranno essere elaborati, per questo prevediamo che sarà possibile sviluppare un'Intelligenza Artificiale più avanzata e dei controlli migliori, soprattutto in quei giochi dove sarà necessario ricreare simulazioni virtuali che siano veloci e realistiche".

Se da un lato la maggiore potenza computazionale della CPU di PS5 promette di aprire la strada a dei videogiochi next-gen di nuova concezione, dall'altro lato tutto ciò potrebbe non avvenire in maniera semplice, o almeno questo è il parere espresso da Sho quando afferma che "mentre queste migliorie potrebbero rendere lo sviluppo più impegnativo almeno inizialmente, alla fine confidiamo nel fatto che l'efficienza nell'automazione e la conoscenza dei processi di sviluppo ci permetteranno di concentrarci maggiormente sui dettagli e sui contenuti".

L'uscita di PS5 è prevista per Natale 2020 ad un prezzo che deve essere ancora annunciato. Anche sul design e sull'aspetto di PlayStation 5 vige il più stretto riserbo da parte di Sony: in compenso, le ultime notizie e indiscrezioni provenienti dalla rete ci hanno aiutato a stilare quella che, presumibilmente, sarà la lista dei giochi PS5 attesi in uscita sulla prossima console di Sony.