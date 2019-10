Grafica di Red Dead Redemption 2: video confronto tra PC e Xbox One X

Il creatore di contenuti conosciuto su YouTube come Cycu1 ha ricreato su Xbox One X le scene di gioco immortalate nel video di Red Dead Redemption 2 su PC, il tutto per realizzare un filmato comparativo che metta in luce le differenze grafiche tra le diverse versioni del kolossal western di Rockstar.

Al netto degli inevitabili artefatti grafici e difetti di compressione che accompagnano questo genere di raffronti basati su video e non su "vere" scene di gioco registrate in locale, il lavoro svolto da Cycu1 ci permette comunque di notare le sensibili differenze rappresentate, ad esempio, dall'utilizzo del nuovo sistema di illuminazione ambientale e dall'implementazione di texture maggiormente definite.

Oltre alle novità contenutistiche della Storia, su PC l'avventura a mondo aperto di Arthur Morgan e della banda di Dutch Van der Linde ne sfrutterà la superiore potenza computazionale per migliorare la resa degli scenari diurni e delle ambientazioni in notturna, offrendo al contempo delle ombre più definite, degli effetti particellari più curati, una neve "potenziata" e una Frontiera con alberi, piante, animali ed elementi dello scenario più realistici.

Sempre grazie allo youtuber Cycu1 abbiamo potuto ammirare l'evoluzione grafica di Days Gone dalla primissima demo del 2016 alla versione finale approdata su PlayStation 4 e PS4 Pro nell'aprile di quest'anno. Vi lasciamo perciò alla video comparativa odierna e vi ricordiamo che Red Dead Redemption 2 arriverà su PC il prossimo 5 novembre, per poi approdare su Google Stadia il 19 dello stesso mese.